Foguete comercial sul-coreano despenha-se após ser lançado no Brasil

De acordo com a empresa Innospac, o acidente ocorreu cerca de 30 segundos após a descolagem, quando o foguete Hanbit-Nano detetou uma anomalia em pleno voo, tendo este despenhando-se dentro da zona de segurança terrestre.

A empresa do país asiático indicou ainda que o acidente não provocou vítimas.

Com 21,8 metros de altura, o foguete transportava cinco satélites que seriam colocados em órbita, a partir do Centro de Lançamentos de Alcântara, a base espacial operada pela Força Aérea Brasileira (FAB) no estado nordestino do Maranhão, que abriga parte da floresta amazónica.

A transmissão em direto nas redes sociais foi interrompida pouco menos de dois minutos após o lançamento, de acordo com a imprensa brasileira.

O foguete foi lançado após cinco adiamentos devido à deteção de problemas técnicos.

O Hanbit-Nano, com de 20 toneladas, foi concebido para transportar nanossatélites para a órbita baixa da Terra, situada a uma altitude de cerca de 300 quilómetros.