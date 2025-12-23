Foguete comercial sul-coreano despenha-se após ser lançado no Brasil
Um foguete comercial de uma empresa sul-coreana despenhou-se na segunda-feira à noite após a descolagem num centro de lançamentos no nordeste brasileiro, anunciou a empresa citada pela imprensa local.
De acordo com a empresa Innospac, o acidente ocorreu cerca de 30 segundos após a descolagem, quando o foguete Hanbit-Nano detetou uma anomalia em pleno voo, tendo este despenhando-se dentro da zona de segurança terrestre.
A empresa do país asiático indicou ainda que o acidente não provocou vítimas.
Com 21,8 metros de altura, o foguete transportava cinco satélites que seriam colocados em órbita, a partir do Centro de Lançamentos de Alcântara, a base espacial operada pela Força Aérea Brasileira (FAB) no estado nordestino do Maranhão, que abriga parte da floresta amazónica.
A transmissão em direto nas redes sociais foi interrompida pouco menos de dois minutos após o lançamento, de acordo com a imprensa brasileira.
O foguete foi lançado após cinco adiamentos devido à deteção de problemas técnicos.
O Hanbit-Nano, com de 20 toneladas, foi concebido para transportar nanossatélites para a órbita baixa da Terra, situada a uma altitude de cerca de 300 quilómetros.