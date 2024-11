Foguetes disparados do Líbano matam sete pessoas em Israel

A população libanesa foi avisada para abandonar a região e foi ainda evacuado um campo de refugiados palestinianos.



Entretanto, os Estados Unidos estão a mediar uma nova negociação para um cessar-fogo no Líbano. Mas o primeiro-ministro de Israel rejeita tréguas para já.

Projéteis vindos do Líbano atingiram na quinta-feira uma zona agrícola em Metula, a cidade mais a norte de Israel, matando quatro trabalhadores tailandeses e um agricultor israelita, de acordo com um balanço inicial.

Horas depois, os militares israelitas reportaram outro ataque, de cerca de 25 foguetes vindos do Líbano, atingindo um olival num subúrbio da cidade portuária de Haifa, também no norte de Israel.

Este ataque matou um homem de 30 anos e uma mulher de 60 e feriu outras duas pessoas, disse a Magen David Adom, a principal organização de emergência médica de Israel.

Os militares de Israel disseram que 90 projéteis foram disparados do Líbano na quinta-feira. O movimento xiita libanês Hezbollah não assumiu até ao momento a responsabilidade pelo lançamento deste foguetes.

Há mais de um ano que o Hezbollah tem vindo a disparar foguetes, mísseis e `drones` contra o norte de Israel, provocando ataques de retaliação. Pelo menos 68 pessoas foram mortas em ataques com foguetes no norte de Israel desde o início do conflito, em outubro de 2023.

Metula, a cidade mais setentrional de Israel, rodeada pelo Líbano em três lados, sofreu graves danos causados por foguetes.

Os residentes da cidade foram retirados em outubro de 2023 e apenas lá permanecem agentes de segurança e os trabalhadores agrícolas.

As forças israelitas bombardearam os subúrbios a sul de Beirute esta manhã, no primeiro ataque à capital do Líbano em quase uma semana, avançou a agência de notícias oficial libanesa, a NNA.

Vários aviões militares israelitas realizaram "dez intensos bombardeamentos" no sul de Beirute durante a noite, nas zonas de Ghobeiry, Kafaat e na autoestrada Sayyid Hadi, bem como nas imediações do complexo Al-Mujtaba, disse a agência.

"Os bombardeamentos causaram uma destruição maciça nas áreas alvo, destruindo dezenas de edifícios e incendiando vários locais", afirmou a NNA.

Horas antes, o porta-voz árabe do exército israelita, Avichay Adraee, avisou na rede social X (antigo Twitter) que a força aérea iria bombardear várias áreas no sul de Beirute, onde alegadamente estavam localizados alvos associados ao Hezbollah.

A mensagem, acompanhada de imagens dos edifícios alvo do ataque, instava os residentes destas zonas a abandonarem imediatamente a zona.

Pelo menos 45 libaneses morreram e 110 ficaram feridos nas últimas 24 horas em consequência dos ataques israelitas contra o Líbano, que já causaram 2.865 mortos desde há um ano, a maioria desde 23 de setembro, quando Israel iniciou uma campanha de bombardeamentos.

C/lusa