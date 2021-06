Foi sob a batuta portuguesa que países da UE aprovaram o certificado digital da Covid-19

Foi sob a batuta portuguesa que os 27 aprovaram o certificado digital da Covid-19, para permitir as viagens entre os países e relançar o turismo e a economia. É o que salienta, a partir de Bruxelas, a correspondente da A1, Andrea Neves.



O primeiro acordo com o carimbo da presidência portuguesa foi alcançado precisamente na área da luta contra a pandemia, com o reconhecimento dos testes rápidos entre todos os estados-membros.



Quarta-feira é o último dia de Portugal na presidência do Conselho da União Europeia.