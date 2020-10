Fome atinge níveis alarmantes em Timor-Leste

O relatório, que atribui a Timor-Leste um IGF de 37,6 (num máximo de 100, a pior classificação), considera a situação no país "alarmante", sendo a segunda pior no índice deste ano entre os países analisados.



Notando que a situação se agravou em Timor-Leste, os autores do relatório explicam que isso se deve a "uma série de fatores que tem contribuído para a insegurança alimentar crónica em Timor-Leste".



Entre os fatores destaca a produtividade agrícola baixa, um consumo alimentar inadequado, "tanto em quantidade como qualidade", e a dependência de muitos timorenses em estratégias "únicas de baixo valor de subsistência".



"A infraestrutura básica de saneamento, água limpa, estradas, irrigação, escolas e saúde é pobre, como também é baixo o nível de capital financeiro e humano do país", refere.



"Os riscos climáticos têm também tido impactos negativos", refere.



De particular preocupação é a desnutrição infantil, "com mais de metade das crianças a sofrer de desnutrição crónica e quase 15% das crianças a sofrer debilitação", nota o estudo.



O Índice anual, da autoria das organizações Weit Hunger Hilfe e Concern Worldwide, e que inclui a participação de especialistas da Chatham House e do European Centre for Development Policy Management, procura de forma "abrangente medir e rastrear a fome em global, regional e nacional".



Timor-Leste registou uma melhoria entre 2006 e 2012, passando de um índice de 41,4 para 34,6, porém a situação piorou nos últimos anos, com o país a cair para 37,6, o segundo pior classificado e o único de três com níveis "alarmante" de fome.



Em termos regionais -- englobando o sul, leste e sudeste asiático -, Timor-Leste tem a pior classificação, sete pontos acima do Afeganistão, e mais de 10 acima da média.