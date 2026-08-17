Fome e medo dominam sobreviventes de terramoto na Indonésia

Esta situação faz crescer as preocupações sobre por quanto tempo mais os sobreviventes vão conseguir aguentar.



Os deslocados estão a dormir ao ar livre e enfrentam dias escaldantes e noites gélidas, com receio de que mais edifícios possam desabar. As tendas montadas entre os escombros dos hospitais destruídos estão a servir de salas de emergência improvisadas para os feridos.



É de uma das aldeias que esteve isolada quase dois dias que chega o relato de centenas de feridos que dependem do trabalho de uma médica.

“Sou a única médica aqui, com centenas de vítimas. Não consigo, de forma alguma, dar conta da situação”, lê-se num apelo urgente, citado pela BBC. “Não tive um momento de descanso porque continuam a chegar vítimas a qualquer hora do dia e da noite”.







Foto: Reuters





Quanto aos sobreviventes cujas casas ficaram danificadas ou destruídas estão a procurar terrenos mais elevados, à medida que centenas de réplicas continuam a abalar a ilha. As equipas de busca e salvamento e dezenas de voluntários, incluindo pessoal médico, tentam para chegar o mais longe possível abrindo caminho por estradas danificadas por deslizamentos de terra ou bloqueadas por pedras.



No domingo à noite, as equipas de socorro conseguiram chegar a outra aldeia que tinha ficado isolada durante quase dois dias inteiros após o terramoto inicial.



“Esta é provavelmente a aldeia deste distrito que sofreu os piores danos causados pelo sismo”, admite o vice-comissário-chefe da Polícia de Sikka que liderou a missão de resgate na aldeia de Nitung. Os serviços de saúde em toda a ilha foram obrigados a deslocar-se para o exterior e a montar tendas de emergência devido aos danos nas instalações.









Um dos médicos do Centro de Saúde de Lalang adiantou à BBC na segunda-feira que equipas de hospitais regionais estão finalmente a tratar doentes gravemente feridos com os recursos que conseguem reunir.



“Se o estado de um doente for crítico essa pessoa é encaminhada para o hospital de Ruteng, que fica a cerca de quatro horas de distância”, afirmou. No entanto, também este hospital de Ruteng precisa urgentemente de ajuda. A sala de operações, a sala de partos, a farmácia e o laboratório do Hospital ficaram inoperacionais após o colapso do telhado do edifício.