Fome em Gaza. Agências das Nações Unidas apelam a um cessar-fogo imediato
Hatem Khaled - Reuters
Mais de meio milhão de pessoas em Gaza estão em situação de fome oficial. Várias agências das Nações Unidas apelam, em comunicado conjunto, a um cessar-fogo imediato e acesso humanitário sem restrições para travar as mortes por fome e subnutrição.
Questionada pela Antena 1 sobre a negação feita por Israel em relação à fome na Faixa de Gaza, Beatriz Imperatori diz que a realidade responde a Israel. A Unicef, a Organização para a Alimentação e Agricultura, o Programa Alimentar Mundial e a Organização Mundial de Saúde são as agências que subscrevem este apelo conjunto a um cessar-fogo imediato e ao acesso humanitário sem restrições ao enclave palestiniano.