Em direto
A evolução da resposta aos incêndios atualizada ao minuto

Fome em Gaza. Agências das Nações Unidas apelam a um cessar-fogo imediato

por Antena 1

Hatem Khaled - Reuters

Mais de meio milhão de pessoas em Gaza estão em situação de fome oficial. Várias agências das Nações Unidas apelam, em comunicado conjunto, a um cessar-fogo imediato e acesso humanitário sem restrições para travar as mortes por fome e subnutrição.

VER MAIS
É o caso da UNICEF. A diretora executiva do fundo das Nações Unidas para a infância em Portugal, Beatriz Imperatori, considera que o que se passa é demasiado grave e é preciso agir.

Questionada pela Antena 1 sobre a negação feita por Israel em relação à fome na Faixa de Gaza, Beatriz Imperatori diz que a realidade responde a Israel.
A Unicef, a Organização para a Alimentação e Agricultura, o Programa Alimentar Mundial e a Organização Mundial de Saúde são as agências que subscrevem este apelo conjunto a um cessar-fogo imediato e ao acesso humanitário sem restrições ao enclave palestiniano.
PUB
PUB