As autoridade de Saúde de Gaza reportaram que mais nove pessoas morreram de fome no enclave nas últimas horas.

Numa altura em que as negociações para o cessar-fogo voltaram a estar num impasse, Israel admite permitir que seja lançada ajuda humanitária estrangeira por via aérea.



Pela terceira vez numa só semana, o secretário-geral da ONU volta a alertar para a situação no enclave dizendo que se trata não sé de uma crise humanitária, mas também moral.