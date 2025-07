Fome em Gaza. Jorge Moreira da Silva acusa Israel de "falta deliberada de vontade política"

Desde que a GHF iniciou as suas operações, há relatos quase diários de palestinianos mortos enquanto procuravam ajuda. Estima-se que tenham morrido mais de 850 pessoas que esperavam em filas por comida.

“Aquilo que estamos a assistir em Gaza é algo inimaginável e sem precedentes”, disse, salientando que “mesmo sem um cessar-fogo, é possível entregar ajuda humanitária”.Desde o final de maio, a distribuição de ajuda, anteriormente liderada pelas Nações Unidas, foi confiada à Fundação Humanitária de Gaza (GHF), uma organização apoiada pelos Estados Unidos e por Israel. A ONU e as principais organizações humanitárias recusam-se a trabalhar com a GHF, alegando que esta serve objetivos militares israelitas e viola os princípios humanitários básicos.Jorge Moreira da Silva salientou ainda que os funcionários da UNOPS estão “numa situação muito vulnerável” em termos de acesso a bens essenciais. “Eles próprios estão numa situação de insegurança”, disse, avançando que o edifício da organização tem sido alvo de ataques israelitas.O responsável explica ainda o dilema que a organização enfrenta todos os dias, sem recursos suficientes para funções básicas.“Estamos numa situação limite, uma catástrofe”, asseverou. “É revoltante assistir no século XXI a situações destas”, acrescentou.Esta sexta-feira morreu mais uma criança à fome em Gaza. São agora 115 os palestinianos mortos por falta de comida no enclave palestiniano, a maioria menores de idade.