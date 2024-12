Fonte de Trevi reabriu ao público

A fonte está agora completamente restaurada à espera de novas moedas atiradas pelos milhares de turistas que por ali passam diariamente.



No entanto, agora há novas regras no acesso ao local. A fonte só pode ser visitada por 400 pessoas.



As restantes vão ter de esperar numa fila para aceder ao local. As autoridades estão a equacionar a possibilidade de cobrar um valor pelo acesso.



Para já a Fonte de Trevi continua a ser vista de forma gratuita.