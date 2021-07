Foram detidas três pessoas suspeitas do homicídio de Samuel Luiz em Espanha

São suspeitos da agressão violenta que resultou na morte do jovem de 24 anos, na madrugada de sábado.



A investigação continua e as autoridades admitem mais detenções.



As causas da agressão estão ainda a ser analisadas, mas tudo indica que se tratou de um crime homofóbico.



O caso motivou manifestações de repúdio em várias cidades espanholas.