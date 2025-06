Força Aérea fez cerca de 20 intersecções numa semana na missão NATO nos Bálticos

As ações das aeronaves portuguesas foram realizadas em "resposta ao incumprimento dos regulamentos do tráfego aéreo internacional", explicou a Força Área, em comunicado.

"A operarem a partir da Base Aérea de Amari, na Estónia, a parelha de F-16M de alerta descolou diariamente, entre 26 de maio e 1 de junho, seguindo aeronaves que se encontravam a sobrevoar o espaço aéreo dos países do Báltico sem cumprirem com as regras prescritas em legislação internacional", pode ler-se.

Em 27 de maio, registou "o maior número de intersecções num só dia, mais de cinco", sublinhou ainda.

Entre 01 de abril e 31 de julho a Força Área Portuguesa está destacada na Estónia com quatro caças F-16M e até 95 militares em alerta permanente.

Tem como missão "identificar, monitorizar e intervir sempre que determinado pelo Combined Air Operations Centre (CAOC) de Uedem, no espaço aéreo da região do Báltico".

"A missão passa também pela vigilância de aeronaves militares e civis que não cumpram com os regulamentos internacionais de voo", frisou ainda.

Este tipo de missões da NATO têm como objetivo "apoiar países aliados a garantir a integridade, segurança e proteção do seu espaço aéreo".

"Desta forma, a Lituânia, Letónia e Estónia, por não disporem dos recursos necessários que garantam de forma autónoma a segurança do respetivo espaço aéreo, recebem em regime de rotatividade destacamentos de meios aéreos dos membros da Aliança para a realização de missões de policiamento aéreo".