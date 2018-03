Partilhar o artigo Força Aérea Portuguesa deteta pirataria com reféns a 80 km da costa da Nigéria Imprimir o artigo Força Aérea Portuguesa deteta pirataria com reféns a 80 km da costa da Nigéria Enviar por email o artigo Força Aérea Portuguesa deteta pirataria com reféns a 80 km da costa da Nigéria Aumentar a fonte do artigo Força Aérea Portuguesa deteta pirataria com reféns a 80 km da costa da Nigéria Diminuir a fonte do artigo Força Aérea Portuguesa deteta pirataria com reféns a 80 km da costa da Nigéria Ouvir o artigo Força Aérea Portuguesa deteta pirataria com reféns a 80 km da costa da Nigéria