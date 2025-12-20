Força da ONU no Líbano entrega primeiro campo minado limpo desde confrontos com Israel

A missão, que realizou a entrega durante uma cerimónia perto da chamada `linha azul` [zona desmilitarizada entre o Líbano e Israel] na cidade de Blida, indicou que os trabalhos de desminagem começaram em 12 de agosto e foram concluídos no início deste mês.

Durante a operação, foram encontradas e destruídas 393 minas no local, em coordenação com o Exército libanês, numa área de aproximadamente 2.000 metros quadrados.

"A UNIFIL planeia entregar mais campos minados desminados em breve", acrescentou o organismo em comunicado, referindo que, ao longo do último ano, realizaram várias operações de desminagem, incluindo dentro e à volta das suas bases militares, ao longo da `linha azul` e durante a remoção de bloqueios de estradas.

A pedido do Governo libanês, as forças de manutenção da paz da ONU retomaram a desminagem humanitária no sul do Líbano no verão, quase dois anos após a suspensão das operações devido aos confrontos na fronteira, lembrou a UNIFIL no comunicado.

A porta-voz da UNIFIL, Kandice Ardiel, afirmou que a missão não encontrou qualquer evidência de rearmamento do Hezbollah desde a entrada em vigor do cessar-fogo com Israel, que se encontra numa situação frágil, apesar das "tentativas de consolidação da estabilidade".

No entanto, antes e durante os combates, a UNIFIL observou e reportou as atividades de atores não estatais, incluindo o Hezbollah, na área de operações no sul do Líbano, onde as forças de manutenção da paz estão presentes "diariamente para monitorizar a situação", como sublinhou Ardiel.

"As forças de manutenção da paz patrulham e relatam as suas observações diariamente e, até agora, descobrimos quase 400 depósitos de armas e locais de infraestruturas, que entregámos ao Exército Libanês para remoção. O próprio Exército está a fazer descobertas semelhantes", apontou.

Israel lançou dezenas de ataques aéreos contra o Líbano, apesar do cessar-fogo, argumentando que está a agir contra as atividades do Hezbollah e afirmando que, por isso, não está a violar o acordo.

Contudo, tanto Beirute como o grupo xiita criticaram estas ações, que foram também condenadas pelas Nações Unidas.

O cessar-fogo estipulava que tanto Israel como o Hezbollah deveriam retirar as suas forças do sul do Líbano.

No entanto, o Exército israelita manteve cinco postos avançados em território vizinho, uma medida também criticada pelas autoridades libanesas e pelo grupo xiita, que exigem o fim deste destacamento.