"Força Total". Ataques aéreos israelitas continuam em Gaza

Os dias de confronto direto naquela região são os mais sérios dos últimos anos entre Israel e o Hamas.





Os ataques israelitas destruiram várias estradas, prédios, e alegados campos de treino de militantes do Hamas. O foco tem sido a cidade de Gaza.





Relatos do local dizem que o som de explosões ecoou em várias zonas do enclave palestiniano durante a noite.





Os militares israelitas dizem que realizaram vários ataques depois de foguetes teres sido disparados contra as cidades de Beersheba e Ashkelon. Aviões de combate destruíram nove residências alegadamente pertencentes a comandantes de alto escalão do Hamas. Os militares afirmam mesmo que alguns desses espaços eram usados para armazenamento de armas.





Apesar da noite intensa de confrontos não há indicação de vítimas de qualquer lado da fronteira.





Mas no domingo, um outro ataque israelita matou 42 pessoas, incluindo 10 crianças.





Perante o crescer dos ataques, o secretário de Estado norte-americano Antony Blinken escreveu no Twitter que é preciso "diminuir as tensões - a violência deve terminar imediatamente". Isto depois de uma conversa telefónica que teve com o ministro das Relações Exteriores do Egito sobre o prolongamento da violência em Israel, Gaza e na Cisjordânia ocupada.





Os EUA afirmaram numa reunião do Conselho de Segurança da ONU, que aconteceu este domingo, que estão prontos para oferecer apoio "caso as partes procurem um cessar-fogo".





Mas pelo menos do lado israelita, não há, para já, demonstração de vontade para abrandar. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a campanha de Israel em Gaza continua com "força total" e que a dissuasão deve ser alcançada para evitar futuros conflitos com o Hamas. "Estamos a agir agora, pelo tempo que for necessário, para restaurar a calma e o silêncio para vocês, cidadãos de Israel. Vai levar tempo", afirmou Netanyahu ontem num discurso emitido pela televisão.





Desde o início deste conflito, estima o Ministério da Saúde de Gaza, já morreram 197 palestinianos, incluindo 58 crianças e 34 mulheres.





Do lado israelita, dez pessoas foram mortas, incluindo duas crianças, dizem as autoridades.

O Hamas começou a atacar Israel com foguetes na segunda-feira passada, após semanas de tensão por causa de um processo judicial para despejar várias famílias palestinas em Jerusalém Oriental e em retaliação pelos confrontos da polícia israelita com palestinianos perto da Mesquita de Al-Aqsa, o terceiro local mais sagrado do Islão, durante o mês sagrado muçulmano do Ramadão.





c/ Reuters