Forças Armadas recolhem 20 toneladas de livros para as escolas da Guiné-Bissau

As Forças Armadas portuguesas recolheram 20 toneladas de manuais escolares, que serão enviados para a Guiné-Bissau ao abrigo de uma parceria com as Forças Armadas guineenses, disse à Lusa o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas (CEMGFA).