Forças Armadas ucranianas anunciam ataque a terminal petrolífero russo
O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia anunciou hoje um ataque contra um terminal petrolífero russo na região administrativa de Krasnodar, no sudoeste da Rússia, junto à península da Crimeia, anexada por Moscovo.
"Na noite de 23 para 24 de maio de 2026, unidades das Forças de Defesa da Ucrânia atacaram um número significativo de instalações dos ocupantes russos; mais concretamente, foi afetado o cais de carga de petróleo do terminal petrolífero `Tamanneftegaz`", informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia num comunicado publicado na rede social Telegram.
O terminal atacado situa-se na região de Krasnodar, no sudoeste da Rússia, junto à Crimeia.
"É uma das principais instalações russas de exportação de petróleo na região do Mar Negro. A sua capacidade permite o transbordo de até 20 milhões de toneladas de petróleo e produtos petrolíferos por ano. A instalação participa no abastecimento do exército do Estado agressor", acrescentou o comunicado militar.
A mensagem acrescentou também informações sobre ataques ucranianos contra armazéns de armas russos, postos de controlo militar da Rússia e a fragata da Marinha de Moscovo `Pytlivyy`, quando esta se encontrava na base naval de Novorossiysk, também na região de Krasnodar.
Anteriormente, Kiev reivindicara, entre outros, um ataque contra o terminal petrolífero de Sheshjaris, em Novorossiysk, "um dos maiores terminais petrolíferos da Federação Russa no Mar Negro", segundo a descrição das forças armadas ucranianas.