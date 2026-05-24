Forças Armadas ucranianas anunciam ataque a terminal petrolífero russo

"Na noite de 23 para 24 de maio de 2026, unidades das Forças de Defesa da Ucrânia atacaram um número significativo de instalações dos ocupantes russos; mais concretamente, foi afetado o cais de carga de petróleo do terminal petrolífero `Tamanneftegaz`", informou o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia num comunicado publicado na rede social Telegram.

O terminal atacado situa-se na região de Krasnodar, no sudoeste da Rússia, junto à Crimeia.

"É uma das principais instalações russas de exportação de petróleo na região do Mar Negro. A sua capacidade permite o transbordo de até 20 milhões de toneladas de petróleo e produtos petrolíferos por ano. A instalação participa no abastecimento do exército do Estado agressor", acrescentou o comunicado militar.

A mensagem acrescentou também informações sobre ataques ucranianos contra armazéns de armas russos, postos de controlo militar da Rússia e a fragata da Marinha de Moscovo `Pytlivyy`, quando esta se encontrava na base naval de Novorossiysk, também na região de Krasnodar.

Anteriormente, Kiev reivindicara, entre outros, um ataque contra o terminal petrolífero de Sheshjaris, em Novorossiysk, "um dos maiores terminais petrolíferos da Federação Russa no Mar Negro", segundo a descrição das forças armadas ucranianas.