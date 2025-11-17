Forças curdas do PKK retiraram-se da zona de Zap na fronteira iraquiana

A retirada das forças do PKK foi realizada no quadro do processo de paz com o Governo da Turquia.

"Na noite de 16 de novembro [domingo], as nossas forças - que poderiam potencialmente desencadear um conflito na região de Zap - foram retiradas para outras áreas", declarou o PKK num comunicado divulgado hoje pela agência de notícias Firat, ligada ao partido.

O mesmo documento frisou que a retirada da região constituiu uma "contribuição concreta e significativa" para o desenvolvimento do processo de paz iniciado pelo líder do PKK, Abdullah Ocalan.

O PKK mantinha bases militares na região de Zap, no norte do Iraque, que foram alvo de uma operação terrestre das tropas turcas em 2008 e de bombardeamentos aéreos ao longo dos últimos anos.

A região tem importância simbólica para o PKK porque inicialmente instalou aí o quartel-general.

Após negociações indiretas iniciadas com a Turquia em outubro de 2024, o PKK, considerado uma organização terrorista por Ancara, anunciou a dissolução em maio.

O processo foi desencadeado apelo de Abdullah Ocalan, 76 anos, líder histórico, que se encontra preso desde 1999 na Turquia.

O movimento curdo anunciou também, no final de outubro, que vai retirar todas as forças que mantém na Turquia para o norte do Iraque.