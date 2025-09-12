Forças de defesa e polícia de Timor-Leste operam em conjunto até início de 2026

A força conjunta vai garantir a manutenção da ordem pública "durante as visitas a Timor-Leste de várias personalidades e membros do Governo de países amigos, bem como no âmbito de eventos nacionais de grande relevância, como a adesão de Timor-Leste à Associação das Nações do Sudeste Asiático, as cerimónias oficiais de comemoração dos 50 anos de proclamação da independência e festividades de Natal e Ano Novo", pode ler-se no comunicado.

Até ao início do próximo ano, as forças de defesa e a polícia vão estabelecer operações de patrulhamento e vigilância em "locais sensíveis em todos os municípios" do país.

A força será coordenada pelo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, tenente-general Domingos Raul "Falur Rate Laek", e pelo comandante-geral da Polícia Nacional de Timor-Leste, Henrique da Costa.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros de Timor-Leste, o período de atuação da força conjunta terá início no próximo dia 14 e termina a 06 de janeiro de 2026.

Timor-Leste conclui a adesão plena à Associação das Nações do Sudeste Asiático em outubro, durante a cimeira de chefes de Estado, que se vai realizar na Malásia, que assume a presidência rotativa da organização.

Os 50 anos de proclamação da independência de Timor-Leste assinalam-se a 28 de novembro.