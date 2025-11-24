Forças de defesa e polícia reforçam segurança em Timor-Leste para celebrações da independência

O porta-voz do comando da Polícia Nacional de Timor-Leste (PNTL), superintendente João Belo dos Reis, disse, citado numa informação divulgada à imprensa, que a Força Tarefa Conjunta vai reforçar a segurança e pediu ao público para contribuir para a tranquilidade e paz.

"É responsabilidade de todos, uma responsabilidade coletiva para assegurar um país seguro, estável e que demonstra força e maturidade perante a comunidade internacional", afirmou o superintendente, citado na informação.

João Belo dos Reis disse também que a Força Tarefa Conjunta vai reforçar a presença, patrulhamento e a mobilidade em todas as áreas, incluindo o controlo de entradas e saídas em bairros, e realizar operações de trânsito.

"Quero informar que, além daquelas operações, existe também outra equipa composta por vários ministérios interligados, liderada pela Alfândega (Ministério das Finanças), que está a conduzir operações de entrada e saída nos bairros, nas estradas públicas, nas fronteiras terrestres, marítimas e costeiras, para controlar a movimentação de pessoas que importam bens ilegais para Timor-Leste", afirmou o superintendente.

"Não iremos permitir nenhuma importação ilegal no país. Caso algum destes bens seja encontrado numa loja, quiosque ou em posse de alguém no nosso território, tomaremos medidas", acrescentou João Belo dos Reis.

A Força Tarefa Conjunta foi estabelecida em setembro pelo Governo timorense para garantir a ordem pública até ao início de 2026.

A força é coordenada pelo chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, tenente-general Domingos Raul "Falur Rate Laek", e pelo comandante-geral da Polícia Nacional de Timor-Leste, Henrique da Costa.

Timor-Leste assinala em 28 de novembro os 50 anos de declaração unilateral da independência e da ocupação indonésia, a 07 de dezembro de 1975.

A restauração da independência aconteceu a 20 de maio de 2002, depois da realização de um referendo pela autodeterminação a 30 de agosto de 1999.