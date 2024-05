Forças de Kiev reclamam novo ataque contra navio russo na Crimeia

"De acordo com informações confirmadas, na noite de 19 de maio, as Forças Armadas da Ucrânia atingiram o navio porta-mísseis russo `Cyclone` do projeto 22800 em Sebastopol", indica o comunicado.

O canal Telegram Krimski Veter, que cobre eventos censurados na Rússia sobre a Crimeia ocupada, noticiou no domingo um ataque contra o "Cyclone" com dois mísseis balísticos norte-americanos ATACMS, no qual teriam morrido seis marinheiros russos e 11 teriam ficado feridos.

A Ucrânia já tinha relatado no fim de semana passado a destruição de outro navio de guerra russo, neste caso um dragaminas, o "Kovrovets", que também se encontrava no porto de Sebastopol.

As autoridades russas na Crimeia negaram os relatos e disseram que o ataque não causou danos ou vítimas.

Desde o início da guerra, em fevereiro de 2022, e apesar de praticamente não ter frota própria, a Ucrânia conseguiu destruir numerosos navios de guerra russos.

De acordo com estimativas de Kiev, os mísseis e `drones` ucranianos conseguiram destruir cerca de um terço da frota russa do Mar Negro.

No fim de semana, os serviços de informações militares britânicos estimaram que os ataques ucranianos contra posições russas na península da Crimeia acabarão por provocar a dispersão do dispositivo aéreo ali posicionado, e que já se encontra bastante degradado.