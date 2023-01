Forças de segurança desocupam totalmente Praça dos Três Poderes em Brasília

Autoridades confirmaram que por volta das 18:00 (21:00 em Lisboa), os prédios do Palácio do Planalto, do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Congresso já estavam totalmente libertados após serem invadidos por apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro, que deixaram um rasto de destruição nos locais em atos contra a eleição do Presidente, Lula da Silva, que tomou posse em 01 de janeiro.

Nos arredores, "bolsonaristas" que estão na Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes ainda tentam marcar posição, sentando-se e deitando-se em frente às forças de segurança, mas estão a ser deslocados para a rodoviária de Brasília.

As prisões ainda estão a ser feitas, mas o ministro da Justiça, Flávio Dino, afirmou em conferência de imprensa que mais de 200 pessoas já foram detidas.

Ainda não há um balanço final dos prejuízos causados pelos invasores, estão a ser feitas perícias nos locais atacados, mas o Governo brasileiro tem enviado vídeos mostrando a devastação em que se encontram os três prédios mais emblemáticos de Brasília e que são sede do executivo, legislativo e do judiciário.

O Presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, decretou a intervenção federal em Brasília após centenas de apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro terem invadido e vandalizado o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o STF.

Os manifestantes, que furaram as barreiras de proteção da polícia, pedem uma intervenção militar para derrubar o Presidente Lula da Silva, uma semana após a sua tomada de posse.