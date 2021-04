Forças de segurança moçambicanas lutam contra insurgentes em Cabo Delgado

A eficácia do combate aos insurgentes em Cabo Delgado está nas mãos das forças de segurança de Moçambique. Ajuda internacional apenas a nível de treino. Os momentos iniciais do ataque do movimento extremista foram detetados por alguns líderes islâmicos de Pemba.