Forças governamentais sírias anunciam entrada em Sweida, cidade com maioria drusa

Os líderes espirituais drusos anunciaram, em comunicado, que aprovam a entrada das forças governamentais e apelaram às fações drusas para que "não resistam" e entreguem as armas.

A decisão do poder central surge após dois dias de confrontos, que inicialmente opuseram combatentes drusos a tribos beduínas na região e causaram cerca de cem mortos.

"As forças dos ministérios do Interior e da Defesa vão começar a entrar no centro da cidade de Sweida", anunciou o chefe da segurança interna da província com o mesmo nome, o general Ahmad Dalati, num comunicado.

As forças governamentais intervieram nos combates, dizendo que queriam separar os beligerantes, mas tomaram o controlo de várias localidades drusas ao redor de Sweida, de acordo com um correspondente da agência France-Presse.

Este repórter observou hoje de manhã colunas militares a dirigirem-se para o centro de Sweida, enquanto a artilharia pesada das forças governamentais posicionou-se ao redor da cidade.

Israel, que interveio nos últimos meses na Síria sob o pretexto de proteger os drusos, anunciou na segunda-feira ter atacado vários tanques das forças governamentais nessa região e acrescentou que não permitiria presença militar no sul da Síria.

A nova violência intercomunitária ilustra os desafios enfrentados pelo governo interino de Ahmad al-Chareh desde que derrubou o presidente Bashar al-Assad em dezembro, num país devastado por quase 14 anos de guerra civil.