Forças iranianas falham ataque a base naval Diego Garcia

De acordo com esta fonte, a tentativa falhada ocorreu antes de o Governo britânico ter anunciado, na sexta-feira, que iria permitir aos Estados Unidos utilizarem algumas das suas bases para atacar alvos iranianos utilizados para atingir navios no Estreito de Ormuz.

O Wall Street Journal, citando várias autoridades norte-americanas, noticiou que o Irão disparou dois mísseis balísticos em direção a Diego Garcia, mas nenhum atingiu o alvo. Um dos mísseis apresentou defeito durante o voo e o outro foi intercetado por um míssil disparado de um navio de guerra norte-americano.

Quando contactado pela AFP, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos (Pentágono) recusou comentar.

O Ministério da Defesa britânico, através de um porta-voz, condenou hoje os "ataques irresponsáveis do Irão", que "constituem uma ameaça aos interesses britânicos e aos aliados do Reino Unido".

Localizada numa ilha remota do arquipélago de Chagos, Diego Garcia é uma das duas bases que o Reino Unido permitiu aos Estados Unidos utilizarem para "operações defensivas específicas contra o Irão".

Londres confirmou na sexta-feira que os norte-americanos poderiam usá-la para atacar alvos iranianos no estreito de Ormuz, uma decisão que Londres deveria ter tomado "muito antes", segundo o Presidente dos EUA, Donald Trump.

O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano, Abbas Araghchi, acusou o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, de colocar "vidas britânicas em risco ao permitir a utilização" destas bases, acrescentando que o Irão "exerceria o seu direito à autodefesa".

A base de Diego Garcia é estratégica para os Estados Unidos, que mantêm submarinos nucleares, bombardeiros e contratorpedeiros ali estacionados.

O Reino Unido assinou um acordo em 2025 para devolver o arquipélago de Chagos às Maurícias, mantendo um arrendamento de 99 anos para manter a base de Diego Garcia.