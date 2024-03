Forças israelitas atingem palestinianos a aguardar ajuda humanitária

As vítimas estavam à espera de ajuda numa rotunda no norte da cidade de Gaza.



Este incidente ocorreu no mesmo dia em que o Hamas diz ter apresentado aos mediadores do cessar-fogo uma proposta de acordo para uma trégua com Israel.



O Hamas impõe como condição para essa trégua que Israel pare a ofensiva na Faixa de Gaza.



O gabinete do primeiro-ministro israelita já classificou essa exigência de "irrealista", o que indica que um acordo continua muito longe de ser alcançado.