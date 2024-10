A missão das Nações Unidas no sul do Líbano está entre dois fogos. A UNIFIL foi atingida e quatro capacetes azuis ficaram feridos. O porta-voz da Força Interina da ONU, entrevistado pela RTP em Beirute, diz que UNIFIL quer cumprir a missão que lhe foi confiada e que uma eventual alteração do posicionamento dos capacetes azuis só pode ser decidida pelo Conselho de Segurança.