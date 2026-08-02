Forças israelitas matam oito pessoas em ataques noturnos em Gaza

Vários edifícios residenciais foram atingidos durante a noite e, pelo menos, oito pessoas perderam a vida, informaram responsáveis da Defesa Civil.

Entre as vítimas, um homem e uma mulher foram mortos à noite e vários outros ficaram feridos quando um "helicóptero militar israelita atingiu um apartamento (...) a sul de Deir al-Balah", segundo o porta-voz da Defesa Civil palestiniana, Mahmoud Bassal.

Além disso, uma pessoa morreu e várias outras ficaram feridas quando "as forças israelitas abriram fogo na cidade velha de Gaza", ainda segundo a Defesa Civil.

"três pessoas, incluindo uma criança, foram mortas depois de um ataque israelita ter atingido um apartamento pertencente à família Al-Hams (...), a noroeste de Khan Younès, no sul da Faixa de Gaza", acrescentou a mesma fonte.

No sábado, outras oito pessoas tinham sido mortas em outros ataques israelitas na Faixa de Gaza, segundo a Defesa Civil e instituições de saúde.

Na passada quinta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou um acordo sobre o desarmamento do Hamas e de "outros grupos armados" na Faixa de Gaza, um elemento-chave da segunda fase do plano de paz da Casa Branca.

O acordo para o "desarmamento total" anunciado por Trump estipula que o movimento islamita palestiniano Hamas entregará as armas imediatamente para que o Conselho de Paz, o órgão internacional estabelecido pelo Presidente dos Estados Unidos, possa assumir o controlo total do enclave.

O compromisso prevê igualmente a retirada das forças israelitas da Faixa de Gaza, o destacamento de uma Força Internacional de Estabilização (FIE) e a transferência das responsabilidades de governação para um Comité Nacional para a Administração de Gaza (CNGA), um organismo liderado por Ali Shaath, um antigo vice-ministro palestiniano, e composto por tecnocratas palestinianos, criado sob a égide do Conselho de Paz.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, saudou na sexta-feira o acordo e apelou ao fim das hostilidades no Médio Oriente, sublinhando que "o mundo não pode suportar mais guerras".