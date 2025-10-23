Mundo
Guerra no Médio Oriente
Forças militares israelitas dispararam no sul de Gaza
As forças militares israelitas bombardearam hoje a zona de Sheikh Nasser, em Khan Yunis, no sul de Gaza, através de carros de combate, disseram à Agência EFE fontes locais.
As mesmas fontes testemunharam "fortes explosões" a sul de Khan Yunis, "apesar do cessar-fogo".
A área de Sheikh Nasser situa-se junto à designada "linha amarela", o ponto de demarcação para o qual as tropas israelitas se retiraram em Gaza no âmbito do acordo de cessar-fogo.
A população de Gaza está proibida de se aproximar da linha de demarcação.
