Forças políticas em França adaptam campanha eleitoral à pandemia

A quatro meses das eleições presidenciais em França, os principais candidatos, exceto o Presidente Emmanuel Macron, já estão na estrada em ações pré-campanha, mas o aumento do número de casos diários de covid-19 no país e a pressão do aumento dos infetados nos hospitais têm levado os partidos políticos a repensar as suas estratégias.

Os comícios políticos em França são protegidos pela Constituição, portanto o Governo não pode impor a obrigatoriedade de apresentação do passe sanitário nas mesmas, nem mesmo impor regras para o número de pessoas que podem ser admitidas.

Marine Le Pen, líder do partido União Nacional (extrema direita), decidiu adiar por três semanas um grande comício previsto para 15 de janeiro, em Reims. Apesar da oposição às limitações do número de pessoas em espaços fechados, o evento deverá ter lugar a 05 de fevereiro, respeitando uma limitação proporcional à sala.

Já o partido de Emmanuel Macron, República em Marcha, vai aplicar a limitação de 2.000 pessoas no interior dos espaços, assim como a apresentação do passe sanitário. Também Os Republicanos e o Partido Socialista vão respeitar estas regras.

Os comunistas preveem a distribuição de máscaras respiratórias FFP2 a todas as pessoas que vierem aos seus encontros, assim como a apresentação do passe sanitário e ainda o distanciamento social. Já a França Insubmissa prevê a distribuição de máscaras FFP2 nos seus encontros, sem limitação ao número de entradas.

Os Verdes franceses decidiram apostar numa campanha digital e com reuniões com um máximo de 1.000 simpatizantes. Já o candidato Éric Zemmour vai impor a utilização de máscara e recomendar que todos os participantes nos seus eventos sejam vacinados ou tenham feito um teste nas 48h que antecedem as reuniões.