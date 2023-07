Forças políticas portuguesas reagem aos resultados eleitorais em Espanha

Assim que saíram os primeiros resultados, no domingo à noite, o presidente do PSD saudou o líder do Partido Popular pela vitória. Luís Montenegro considera que sopraram ventos de mudança e que os espanhóis querem um Governo novo. Numa publicação na rede social Twitter, Montenegro surge numa foto tirada na sede do PSD com Alberto Núñez Feijóo.





"A verdade eleitoral diz que os espanhóis querem um Governo Novo. De Espanha sopraram ventos de mudança", escreveu.



Parabéns @NunezFeijoo pela vitória do @ppopular nas urnas.

A verdade eleitoral diz que os espanhóis querem um Governo Novo.

De Espanha sopraram ventos de mudança. pic.twitter.com/1xkltCvhSL — Luís Montenegro (@LMontenegroPSD) July 23, 2023

"Desejo que a vontade expressa do povo espanhol possa conduzir à formação de um Governo e que esse Governo entre em funções", começou por dizer aos jornalistas o líder do Partido Social Democrata, acrescentando que seria bom que levasse a "um ciclo de desenvolvimento em Espanha e que se reflita em Portugal". De visita à Madeira, o líder social democrata disse aos jornalistas que os resultados eleitorais em Espanha expressam o desejo que o novo Governo entre em funções e inicie "um ciclo de desenvolvimento" que se reflita também em Portugal.

O presidente do PS sublinhou, no Facebook, a grande derrota da extrema direita e considerou que Pedro Sánchez poderá continuar à frente do governo apesar de ser necessária uma negociação complexa.





"No pasarán! O voto é a arma do povo. E mais um vez: sondagens não são eleições", escreveu na publicação Eurico Brilhante Dias.



Já Bloco de Esquerda saudou "todas as forças da esquerda transformadora que impediram uma maioria de direita".



Cumprimento todas as forças da esquerda transformadora que impediram hoje uma maioria de direita e impuseram uma derrota ao neofascismo no Estado espanhol. Uma saudação a @Yolanda_Diaz_ pelos resultados do Sumar. — mariana mortágua (@MRMortagua) July 23, 2023





Numa conferência de imprensa, esta segunda-feira, Mariana Mortágua considerou que a melhor notícia da noite de domingo "é a estrondosa derrota da extrema-direita e do VOX" e do "desaparecimento dos liberais".

"São boas notícias para a democracia. São más notícias para a direita portuguesa, que não tendo qualquer programa político (...), esperava apenas os ventos do Estado espanhol para conseguir apanhar uma boleia", afirmou a líder do Bloco de Esquerda.