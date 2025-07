Forças russas lançaram 48 ataques aéreos contra território ucraniano

Segundo dados relatados pelo Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia na rede social Facebook e citados pela agência de notícias ucraniana Ukrinform, as forças ucranianas envolveram-se hoje em 150 confrontos com as tropas russas.

"O eixo de Pokrovsk (Donetsk) continua a ser o mais intenso, onde o inimigo tentou 42 ataques", frisou.

"Os invasores russos realizaram cinco ataques com mísseis, utilizando 15 mísseis, e 48 ataques aéreos, com 65 bombas guiadas. Além disso, o inimigo utilizou 1.161 drones kamikaze e lançou 3.562 ataques contra posições ucranianas e áreas civis", pode ler-se no relatório.

No setor de Pokrovsk, as forças russas tentaram 42 ataques em várias zonas, estando ainda a decorrer quatro confrontos.

"De acordo com dados preliminares, os defensores ucranianos neutralizaram hoje 105 soldados russos nesta zona, 74 deles de forma irreversível. As forças ucranianas destruíram ainda um veículo inimigo, oito drones, dois terminais de comunicação por satélite e um morteiro inimigo", destacou ainda a mesma fonte.

As autoridades ucranianas tinha denunciado hoje de manhã que pelo menos oito civis ucranianos foram mortos na região de Donetsk (sudeste da Ucrânia) em vários ataques russos com drones e bombas aéreas.

A Ucrânia tem vindo a pedir aos Estados Unidos e aos aliados europeus novas defesas aéreas para conseguir travar estes ataques russos.

A ofensiva militar russa no território ucraniano, lançada a 24 de fevereiro de 2022, mergulhou a Europa naquela que é considerada a crise de segurança mais grave desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).