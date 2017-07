Partilhar o artigo Forças sírias entram pela primeira vez no sul da cidade de Raqa, capital do Estado Islâmico Imprimir o artigo Forças sírias entram pela primeira vez no sul da cidade de Raqa, capital do Estado Islâmico Enviar por email o artigo Forças sírias entram pela primeira vez no sul da cidade de Raqa, capital do Estado Islâmico Aumentar a fonte do artigo Forças sírias entram pela primeira vez no sul da cidade de Raqa, capital do Estado Islâmico Diminuir a fonte do artigo Forças sírias entram pela primeira vez no sul da cidade de Raqa, capital do Estado Islâmico Ouvir o artigo Forças sírias entram pela primeira vez no sul da cidade de Raqa, capital do Estado Islâmico

Tópicos:

Raqa,