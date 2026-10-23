Forças ucranianas atacam centro de dados na Rússia

De acordo com o meio de comunicação, a instalação atacada é "um dos dois centros principais de processamento de dados do SFI da Rússia (...). É nele que são armazenados e processados registos estatais, incluindo bases de dados fiscais".

"O ataque a este centro poderá afetar potencialmente o funcionamento dos sistemas de informação estatais da Rússia", indicou o Exilenova+.

O ataque não foi oficialmente confirmado pelas autoridades russas, que se limitaram a informar sobre o abate de drones na localidade e interrupções nos serviços do aeroporto de Nizhny Novgorod.

O presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, declarou na rede social Max que, durante à noite, as Forças Armadas ucranianas lançaram 155 drones contra a região da capital. Cinco deles foram neutralizados nas imediações da cidade.

Já o governador de Voronezh, Alexander Gusev, reportou o abate de 33 drones sobre a capital regional e 10 distritos. Nem as autoridades russas nem os meios de comunicação independentes reportaram danos em infraestruturas críticas durante a noite passada.

Segundo o Ministério da Defesa russo, nas últimas 12 horas, as defesas antiaéreas "intercetaram e destruíram 433 drones ucranianos de asa fixa" sobre 20 regiões russas, a península da Crimeia e os mares Negro e de Azov.

Já na Ucrânia, as forças russas atacaram instalações energéticas e edifícios residenciais na região de Jitomir, a oeste de Kiev, durante a madrugada, sem registo de mortos ou feridos, declarou o chefe da administração militar, Vitali Bunechko, através da rede social Facebook.

Às primeiras horas da manhã, mais de 900 localidades estavam sem eletricidade. Seis habitações sofreram danos. As infraestruturas críticas da região estão a utilizar fontes de energia de reserva.



