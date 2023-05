Forças ucranianas dizem estar prontas para a contraofensiva

Foto: Yevhenii Zavhorodnii - Reuters

Rússia e Ucrânia trocam acusações de ataques transfronteiriços com drones. No terreno, as atividades militares estão a ser intensificadas dos dois lados e a Ucrânia garante que está pronta para a grande contra ofensiva.