Forças ucranianas reclamam corte de rota logística russa em Pokrovsk

"As forças de defesa estão a cortar as rotas logísticas do inimigo nos arredores de Pokrovsk. Como resultado do ataque aéreo, a estrada que liga Selydove a Pokrovsk foi destruída. Isto impediu os russos de utilizarem esta rota para se infiltrarem em Pokrovsk com veículos ligeiros", segundo uma mensagem publicada na rede Facebook.

Noutras áreas, o exército ucraniano está a construir barreiras de engenharia adicionais, acrescenta a mensagem a respeito da situação de Pokrovsk, na região de Donetsk, que se tornou na frente de batalha mais intensa no conflito iniciado em fevereiro de 2022.

Noutra nota, as forças de Kiev confirmaram um ataque a uma refinaria na região de Ryazan, a sul de Moscovo, bem como a uma estação de radar, um comboio militar e várias zonas de concentração de forças russas.

"Com o objetivo de reduzir a capacidade do inimigo de lançar ataques com mísseis e bombas, unidades das Forças de Defesa da Ucrânia atacaram a refinaria de petróleo `Ryazanskaya`, na região de Ryazan, na Federação Russa", referiu um comunicado militar divulgado na rede Telegram.

O Estado-Maior referiu que a refinaria produz gasolina A-92/95/98/100, gasóleo, querosene de aviação, gases liquefeitos e outros produtos petrolíferos, e que produz em média 840 mil toneladas por ano de querosene de aviação TS-1, utilizado pelas forças aéreas e espaciais dos russos ocupantes.

O comunicado acrescentou que ocorreram várias explosões e um grande incêndio nas instalações.

Além disso, as forças ucranianas reivindicaram um ataque a uma estação de radar Nebo-U na Crimeia ocupada, um comboio militar na zona de Tokmak, na região de Zaporijia, e uma concentração de tropas inimigas perto de Volchansk, na região fronteiriça de Kharkiv.

Os resultados destes ataques ainda estão a ser avaliados, acrescenta o comunicado militar.

"As forças de defesa continuam a tomar todas as medidas necessárias para minar as capacidades militares, económicas e ofensivas dos ocupantes russos e para obrigar a Federação Russa a pôr fim à sua agressão armada contra a Ucrânia", sublinha o Estado-Maior.

A Rússia intensificou as suas operações militares no leste e sul da Ucrânia, numa fase em que as negociações lideradas pelos Estados Unidos estão paradas.

Antes da chegada do inverno, as forças e Moscovo registaram avanços nas últimas semanas nos seus esforços de conquistar a cidade estratégica de Pokrovsk e também na região sul de Zaporijia, ao mesmo tempo que lançam bombardeamentos intensivos contra as infraestruturas energéticas do país.