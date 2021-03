Ford indicia que trabalho remoto sobreviverá à pandemia

A empresa admite agora que os departamentos funcionem com horas de trabalho "híbridas", com os trabalhadores a deslocarem-se aos escritórios das empresas apenas para reuniões de grupo e projetos que exigem interação pessoal, podendo trabalhar de casa noutros períodos.Também a empresa de retalho Target Corp. anunciou a adoção de um modelo de trabalho híbrido para 3.500 trabalhadores, vagando um dos quatro edifícios que ocupa na baixa da cidade de Minneapolis.Apenas 17% dos executivos inquiridos, na maioria de grandes empresas, queria os trabalhadores no escritório assim que possível, enquanto 26% preferiam trabalho remoto limitado, de acordo com a PwC.





Problemas e anúncios







Para refletir a nova realidade do trabalho nas empresas, algumas empresas estão já a redesenhar as suas instalações, no caso da Ford eliminando cubículos e gabinetes e criando mais salas de conferências e outros espaços comuns para os trabalhadores.Jed Kolko, economista-chefe da Indeed, afirmou à AP que "se os anúncios de emprego forem uma referência, os empregadores estão cada vez mais abertos ao trabalho remoto, mesmo com alguns trabalhadores a regressarem aos escritórios".