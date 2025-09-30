Forte sismo no centro das Filipinas fez pelo menos cinco mortos

Para além disso, foram reportados cortes de energia que provocaram apagões em Cebu e nas ilhas vizinhas.

As Filipinas sofrem de atividades sísmicas frequentes devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico. Este arco de intensa atividade sísmica, onde as placas tectónicas colidem, estende-se do Japão ao Sudeste Asiático e pela bacia do Pacífico.





(com agências)

A polícia local adiantou à agência France Presse que as cinco mortes foram registadas no município de San Remigio, no norte da ilha de Cebu.O sismo atingiu a costa da cidade de Bogo, perto de Cebu, às 21h59 locais (13h59 GMT), destruindo edifícios e estradas e provocando cortes de energia em partes da região.Wilson Ramos, responsável pelo resgate da província, disse àque pode haver ainda pessoas presas sob os escombros e que para além da cidade de San Remigio, estão em curso operações de resgate em Bogo, uma cidade com 90 mil habitantes.O gabinete sismológico local alertou para uma possível "ligeira perturbação do nível do mar" e pediu aos residentes das ilhas de Leyte, Cebu e Biliran que "fiquem longe da praia e não vão para a costa".