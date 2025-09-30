Forte sismo no centro das Filipinas fez pelo menos cinco mortos
Um sismo de magnitude 6,9 atingiu a costa central das Filipinas, esta terça-feira, provocando pelo menos cinco mortos. O abalo destruiu estradas e edifícios e provocou cortes de energia.
A polícia local adiantou à agência France Presse que as cinco mortes foram registadas no município de San Remigio, no norte da ilha de Cebu.
A estação de televisão ABS-CBN de Manila informou que quatro corpos foram retirados de um centro desportivo em San Remigio. A quinta vítima é uma criança que morreu esmagada por escombros noutra zona da cidade, segundo informou a mesma fonte.
O sismo atingiu a costa da cidade de Bogo, perto de Cebu, às 21h59 locais (13h59 GMT), destruindo edifícios e estradas e provocando cortes de energia em partes da região.
Wilson Ramos, responsável pelo resgate da província, disse à France Presse que pode haver ainda pessoas presas sob os escombros e que para além da cidade de San Remigio, estão em curso operações de resgate em Bogo, uma cidade com 90 mil habitantes.
O governo provincial de Cebu informou que um edifício comercial e uma escola em Bantayan ruíram e que várias estradas rurais também ficaram danificadas. Para além disso, foram reportados cortes de energia que provocaram apagões em Cebu e nas ilhas vizinhas.
De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS), o sismo ocorreu a dez quilómetros de profundidade e foram registados quatro tremores de terra de magnitude 5 ou superior na região.
O gabinete sismológico local alertou para uma possível "ligeira perturbação do nível do mar" e pediu aos residentes das ilhas de Leyte, Cebu e Biliran que "fiquem longe da praia e não vão para a costa".
As Filipinas sofrem de atividades sísmicas frequentes devido à sua localização no "Anel de Fogo" do Pacífico. Este arco de intensa atividade sísmica, onde as placas tectónicas colidem, estende-se do Japão ao Sudeste Asiático e pela bacia do Pacífico.
(com agências)