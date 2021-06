Forte tornado atingiu as cidades de Breclav e Hodo-nin, na República Checa

Nestas localidades, no sudeste do país, há registo de um número indeterminado de feridos.



As operações de buscas nos escombros prosseguem, com a ajuda de equipas de resgate da Áustria e Eslováquia.



Numa declaração ao país, o primeiro-ministro admitiu a gravidade da situação.



Na zona atingida, pelo menos, 120 mil casas estão sem eletricidade.