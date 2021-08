Fortes chuvas inundaram zonas de Caracas e o interior do país

As chuvas inundaram a autoestrada Francisco Fajardo, em Altamira (leste de Caracas) impedindo a circulação de viaturas. Também a avenida Libertador, uma das mais importantes da capital, onde uma mulher teve que subir ao teto do seu veículo para proteger-se da lagoa criada pela chuva, enquanto esperava para ser resgata.



Ainda no leste de Caracas, vários acessos às localidades de La Campiña e Chacao viram interrompidos à circulação de viaturas.



Através das redes sociais foram divulgados vídeos que davam conta da entrada de água na estação de Bellas Artes do Metropolitano de Caracas, no centro. Nas proximidades a Avenida México ficou completamente inundada e em San Bernardino, algumas pessoas, com a água pela cintura, tiveram mesmo que empurrar as viaturas.



As águas inundaram ainda vários setores de Altagracia (centro) e de Cátia (oeste), onde a ribeira Catuche transbordou, inundando várias casas. Em Baruta, as chuvas causaram inundações em Las Mercedes (sudeste).



Vários utilizadores das redes sociais queixaram-se que as ribeiras e drenagens da capital estão há anos sem manutenção, reclamando que as autoridades deram prioridade a pintar algumas zonas para "tentar mostrar uma Caracas bonita, com fins eleitoralistas", em vez de proceder às limpezas necessárias.



Segundo o Instituto Nacional de Metereologia e Hidrologia da Venezuela (Inameh), além de Caracas o mau tempo está a afetar outros 15 dos 24 estados do país (Táchira, Mérida, Lara, Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa, Guárico, Miranda, Sucre, Monágas, Delta Amacuro, Amazonas, Bolívar e o Esequibo).