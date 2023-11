Fortes chuvas no estado brasileiro de São Paulo fazem pelo menos três mortos

Duas pessoas morreram em Osasco e Santo André, na região metropolitana da capital, e outra em Limeira, no interior, todas vítimas de quedas de muros, informou a Defesa Civil do estado.

O vendaval, acompanhado de ventos fortes que atingiram velocidades superiores a 100 quilómetros por hora, provocou a queda de uma centena de árvores na cidade de São Paulo, inundações causadas pela subida do nível da água dos rios e 46 deslizamentos de terras.

O governo estadual indicou que o corpo de bombeiros respondeu a 874 chamadas de emergência, vários bairros ficaram sem eletricidade e o aeroporto de Congonhas teve de interromper as operações.

No final da tarde, a eletricidade voltou a todas as partes da capital paulista e o aeroporto de Congonhas retomou as operações, depois de um avião ter derrapado numa das pistas.