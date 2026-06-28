Fortes trovoadas na Bélgica causaram um morto

Segundo os meios de comunicação belgas, um homem morreu quando uma árvore caiu sobre o veículo em que seguia em La Hulpe, um município próximo de Bruxelas.

As tempestades causaram a queda de estruturas, estradas inundadas e queda de árvores, com cerca de uma centena de ocorrências durante a noite só na capital belga, "felizmente sem feridos", afirmou o porta-voz dos bombeiros, Walter Derieuw, à AFP.

Após vários dias de forte calor, com temperaturas a rondar os 40°C, todo o país foi atingido por estas tempestades, marcadas por inúmeros relâmpagos e granizo.

Segundo o Instituto Real Meteorológico belga, foram registadas rajadas de vento de 108 quilómetros por hora (km/h) perto do aeroporto de Charleroi.

Estas intempéries provocaram, no sábado à noite, a evacuação do festival Couleur Café, onde o rapper norte-americano Anderson .Paak e o cantor e compositor venezuelano Danny Ocean deveriam atuar.

Um concerto de Katy Perry foi igualmente cancelado num festival na Flandres.