Fórum das Novas Rotas da Seda a 17 e 18 de outubro

As Novas Rotas da Seda, oficialmente conhecida como iniciativa "Uma Faixa, Uma Rota", é um projeto ambicioso lançado pelo presidente chinês, Xi Jinping, em 2013.

O objetivo é melhorar as ligações comerciais entre a Ásia, a Europa, a África e o resto do mundo, através da construção de portos, caminhos-de-ferro, aeroportos e parques industriais, infraestruturas que deverão permitir à China aceder a mais mercados e abrir novos mercados para as empresas chinesas.

O terceiro fórum das Novas Rotas da Seda decorre nos próximos dias 17 e 18, com Xi Jinping a participar na cerimónia de abertura do fórum, onde "vai proferir um discurso e organizar um banquete de boas-vindas para os dirigentes estrangeiros e chefes de organizações internacionais" participantes, declarou o Ministério dos Negócios Estrangeiros chinês, em comunicado.

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou já a participação no encontro, cujas datas só agora foram avançadas pelo governo chinês.

Espera-se a presença de representantes de mais de 130 países.

Desde a visita de Xi Jinping ao Kremlin, em março, e face ao crescente isolamento da Rússia, Moscovo e Pequim têm vindo a defender uma cooperação económica e militar mais estreita, no âmbito de uma amizade oficialmente descrita como "sem limites".

A iniciativa Uma Faixa, Uma Rota, que Pequim afirma ter sido subscrito por mais de 150 países, tem sido alvo de críticas internacionais devido à perigosa dívida que impõe aos países pobres, uma acusação que Pequim nega vigorosamente.

As Novas Rotas da Seda geraram cerca de 1,9 biliões de euros em contratos em todo o mundo, de acordo com um documento publicado na terça-feira pelo Governo chinês.