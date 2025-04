No fórum La Toja, que teve lugar esta terça-feira de manhã na Gulbenkian, em Lisboa, Mariano Rajoy afirmou que é tempo de parar com eufemismos e garantir a segurança europeia por conta própria. Já Josep Borrel defendeu que nenhum país europeu tem neste momento capacidade para se defender. Na resposta às políticas norte-americanas no setor económico, Paulo Rangel afirmou que a reação da Europa será "hábil e inteligente"