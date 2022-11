Fórum procura reforçar a cooperação entre os países do Mediterrâneo

A União Europeia, os 27 Estados-membros do bloco e mais 15 países do Mediterrâneo reúnem-se esta quinta-feira em Barcelona no 7.º Fórum Regional da União para o Mediterrâneo com o objetivo de melhorar "a cooperação, o desenvolvimento e a integração".