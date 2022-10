Fotógrafo e defensor da Amazónia Sebastião Salgado declara apoio a Lula da Silva

Salgado, 78 anos, famoso pelas suas fotos sobre os tesouros naturais do planeta e as tragédias humanas, afirmou num vídeo publicado na plataforma social Instagram que o Brasil vive "um momento dramático em sua história", na eleição presidencial decisiva de domingo que se aproxima.

Segundo o fotógrafo brasileiro, o Governo de Jair Bolsonaro "tem sido responsável pela morte de centenas de milhares de brasileiros por causa de sua política suicida diante da covid-19", uma alusão às mais de 680 mil vidas ceifadas pelo vírus no país.

"O Governo destruiu massivamente a floresta amazónica, sem respeitar as comunidades indígenas e outras minorias", acrescentou, criticando também a política "brutal" pró-armas defendida pelo Presidente brasileiro.

A mais recente exposição de Sebastião Salgado, "Amazónia", que esteve em exibição em 2021 em Paris antes de ser vista em várias outras capitais mundiais, mostrou seu amor pela maior floresta tropical do planeta, uma região que viu a desflorestação e os incêndios aumentarem acentuadamente durante o Governo de Bolsonaro.

Na sua publicação no Instagram, o fotógrafo também elogiou o histórico do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva quando esteve no poder, de 2003 a 2010.

"Ele [Lula da Silva] transformou o Brasil em um verdadeiro país em desenvolvimento, um país reconhecido mundialmente", disse.

"Hoje estamos divididos, não falamos mais com nossos parentes. Devemos votar pela reunificação do Brasil e pela democracia", acrescentou.

A média das mais recentes sondagens realizadas no país indica que Lula da Silva lidera a corrida presidencial com cerca de cinco pontos à frente do seu adversário, Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição.

A segunda volta da eleição presidencial brasileira acontece no próximo domingo.