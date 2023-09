França acolhe mulheres afegãs em exílio "ameaçadas pelos taliban"

Com a subida ao poder dos taliban no verão de 2021,Particularmente expostas e ameaçadas pelo regime taliban: antiga diretora de uma universidade, consultora em ONG, apresentadora de televisão ou professora numa “escola secreta de Cabul”., avançou Didier Leschi, diretor-geral do Serviço Francês de Imigração e Integração (OFII, sigla em francês), organismo tutelado pelo ministério do Interior, à agência noticiosa France Presse.

Operação Apagan - exfiltração de afegãs para França

Num primeiro momento,na região de Paris,enquanto o Gabinete Francês de Proteção dos Refugiados e Apátridas (OFPRA) analisa e toma uma decisão sobre os seus casos, explicou Didier Leschi.

"A operação "Apagan" (de exfiltração de afegãos para França) prossegue silenciosamente", acrescentou.

Após a queda do governo a 15 de agosto de 2021, e consequente deterioração da situação de segurança no país,, no meio de uma operação de evacuação., através do envio de meios aéreos,realizada pelo Ministério francês das Forças Armas, em estreita coordenação com o Ministério francês da Europa e dos Negócios Estrangeiros.

De acordo com as autoridades francesas, entre a primavera de 2021 e o final de julho de 2023, mais de 15 mil pessoas foram evacuadas.

Como parte da operação “Apagan”, trata-se da primeira operação de evacuação de mulheres afegãs para França provenientes do Paquistão, há muito esperada pelos seus defensores, e, confirmou Didier Leschi.De acordo com Delphine Rouilleault, diretora-geral da associação humanitária, cujo centro as acolherá inicialmente,

Centenas de mulheres afegãs negligenciadas

Há vários meses que a associação France Terre d’Asile apoia estes pedidos de evacuação e pede um “programa de acolhimento ad hoc mais vasto” para ajudar as “centenas” de mulheres afegãs “escondidas” no Paquistão, conta Delphine Rouilleault.







📣 Face au cauchemar vécu par les femmes afghanes, plus de 350 personnalités demandent aux autorités françaises de mettre en place un programme d'accueil d’urgence. #AccueillirLesAfghanes



Retrouvez notre appel et mobilisez-vous en le partageant ➡️ https://t.co/a3DCEwBzYH pic.twitter.com/DhqMmCQN5q — France terre d'asile (@Franceterdasile) April 21, 2023





"Perante o pesadelo vivido pelas mulheres afegãs, mais de 350 personalidades apelam às autoridades francesas para que criem um programa de acolhimento de emergência." lê-se numa publicação da associação na sua conta X, antigo Twitter.







Apesar do apoio prometido pelo presidente francês, dois anos depois, lamenta o grupo Accueillir les Afghanes , dirigido por jornalistas, num artigo publicado no jornal francês, no final do mês de abril., lamenta o grupo, que apela ao Governo francês para que crieNos últimos dois anos, e à luz de mais de 50 decretos, ordens e restriçõesimpondo-lhes um modo de vida rigoroso que suprimiu praticamente todos os direitos em sociedade: com restrições no acesso à educação, ao trabalho à vida pública e à aplicação de códigos de vestuário.Apesar da conquista dos ativistas e defensores dos Direitos Humanos ser uma luz ao fundo do túnel,. Contactados pela agência(AFP), nem o Quai d’Orsay nem o Palácio do Eliseu quiseram comentar.

As associações – como a France Terre d’asile - que apelam para que Paris mude de rumo e para que seja criado um corredor humanitário dedicado às mulheres, lamentam o facto de o Governo francês não tomar nenhuma posição, o que desvincula “o compromisso da França” para com a operação.





c/agências