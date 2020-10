França alarga recolher obrigatório a 46 milhões de pessoas

O recolher obrigatório “será aplicado das 21h00 às 6h00 sobre os departamentos afetados, por um período de seis semanas”, anunciou o primeiro-ministro Jean Castex. Uma medida iniciada à meia-noite de sexta-feira e que é alargada a mais regiões ao fim de apenas uma semana.







Os números empurraram o país para o alargamento das restrições. A França registou 41.622 novos casos em 24 horas, um novo recorde, aproximando-se de um milhão de infetados (999.043) e uma taxa de casos positivos que escalou para os 14,3% contra os 4,5 por cento no início de setembro.







“As próximas semanas vão ser duras e o número de mortos vai continuar a aumentar”, disse Castex em conferência de imprensa. Em 24 horas, foram registadas 162 mortes por covid-19.







“Não temos muito tempo para evitar medidas mais graves”, alertou o primeiro-ministro.







Apesar das queixas dos empresários da restauração, o presidente Emmanuel Macron já deixou claro que é necessário para evitar o risco de os hospitais ficarem sem capacidade de resposta.







O secretário de Estado Olivier Dussopt revelou que o alargamento do recolher obrigatório vai custar entre 1,3 e 1,5 mil milhões de euros aos cofres do Estado.

Três vezes mais pessoas infetadas

Há seis dias que o número de novos casos em França está acima dos 20 mil. Mas o diretor do maior centro hospitalar da Europa, o Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP), vê outra realidade.

O diretor considera que a segunda vaga será, provavelmente, pior do que a primeira. “Houve a perceção ao fim de alguns meses que a segunda vaga não existiria, seria uma pequena vaga. A situação é a inversa: é possível que seja pior do que a primeira”, diz o responsável à RTL, sublinhando que os números continuam em ascensão.







Os novos internados têm uma média de idade de 62 anos. “Temos como doentes jovens que têm fatores de risco, o pai contaminado pelo filho, o pai deste pai que recebeu poucas visitas, se isolou, teve cuidado até o seu filho de 50 anos o ter ido visitar…”, enumerou o responsável.

Vírus circula mais rápido do que na primavera

A previsão é de um

“O vírus está a circular mais depressa. O ressurgimento da doença começou em agosto”, afirma Arnaud Fontanet, epidemiologista e conselheiros científico do Governo francês em entrevista à BFM TV, avisando que estamos perante uma “maratona”.





As hospitalizações ficaram baixas até ao fim de agosto, dando “uma falsa sensação de segurança”, apesar dos números já terem começado a subir nessa altura. “O vírus circula melhor no frio, porque estamos mais em zonas fechadas”, alerta.“Os hospitais e as equipas médicas vão encontrar-se num cenário já conhecido”, disse Fontanet, referindo-se ao período de março e abril, quando o sistema estava à beira do colapso.Isto apesar de se ter agora “maior visibilidade” sobre o vírus e mais ferramentas para o combater, argumenta o infeciologista.

“Agora, temos muitos mais ferramentas para nos protegermos do vírus”, diz Fontanet. “Quando a primeira vaga nos assaltou, não sabíamos como se transmitia o vírus em todas as suas nuances, não tínhamos testes suficientes, não tínhamos máscaras suficientes…não conhecíamos o conjunto de medidas que nos permitem lutar contra a circulação do vírus”, reforça, lembrando até a incapacidade inicial de contabilizar os casos.







“Temos melhor visibilidade do que se passa, apesar de ser uma situação difícil, porque entrámos numa época invernosa em que o vírus circula bem”, diz.





A chave de uma resposta eficaz passa pela mobilização das pessoas, defende. Porque o reconfinamento está sempre em cima da mesa. Apesar de afastar para já a implementação dessa medida a nível nacional – até por questões económicas -, lembra que ela é sempre possível a nível local.