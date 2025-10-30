França aprova extradição para os EUA de alegado cibercriminoso russo Daniil Kasatkin
As autoridades francesas aprovaram na quarta-feira a extradição para os Estados Unidos do basquetebolista profissional russo Daniil Kasatkin, acusado de cibercrimes, noticiou a Agence France-Press (AFP).
A defesa de Kasatkin, em conjunto com o basquetebolista, está a ponderar recorrer ao Tribunal de Cassação para recorrer da decisão de extradição, alegando um erro jurídico no processo, adiantou à AFP o advogado do detido, Frédéric Bélot.
O basquetebolista foi detido no dia 21 de junho, no aeroporto de Roissy, em Paris, a pedido das autoridades norte-americanas.
Kasatkin é suspeito de fazer parte de uma rede de piratas informáticos que atacou mais de 900 empresas, organizações e entidades governamentais entre 2020 e 2022, segundo a AFP.
Acusado de negociar pagamentos de resgate e enfrentando uma pena que pode ir até 25 anos de prisão, o detido negou as acusações, segundo Bélot.