França aprova extradição para os EUA de alegado cibercriminoso russo Daniil Kasatkin

A defesa de Kasatkin, em conjunto com o basquetebolista, está a ponderar recorrer ao Tribunal de Cassação para recorrer da decisão de extradição, alegando um erro jurídico no processo, adiantou à AFP o advogado do detido, Frédéric Bélot.

O basquetebolista foi detido no dia 21 de junho, no aeroporto de Roissy, em Paris, a pedido das autoridades norte-americanas.

Kasatkin é suspeito de fazer parte de uma rede de piratas informáticos que atacou mais de 900 empresas, organizações e entidades governamentais entre 2020 e 2022, segundo a AFP.

Acusado de negociar pagamentos de resgate e enfrentando uma pena que pode ir até 25 anos de prisão, o detido negou as acusações, segundo Bélot.