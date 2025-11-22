França. Aprovação do OE2026 comprometida após rejeição quase unânime em primeira leitura

Num panorama político muito conturbado desde a dissolução da Assembleia Nacional decidida pelo Presidente Emmanuel Macron em 2024, a dificuldade em aprovar um orçamento do Estado é o principal motivo da queda dos últimos primeiros-ministros.



A ministra denunciou na rede social X a "atitude cínica" dos "extremistas", mas disse estar "convencida" da possibilidade de um compromisso.



Avec le Gouvernement, je prends acte du rejet par l’Assemblée nationale de la partie « recettes » du projet de loi de finances en première lecture.



Les extrêmes, dans une attitude cynique, ont choisi de faire adopter des mesures inapplicables, au détriment des compromis… — Amélie de Montchalin (@AdeMontchalin) November 22, 2025





Se o Parlamento não se pronunciar dentro do prazo, o Governo pode executar o Orçamento por decreto. Também pode ser votada uma lei especial que permita ao Estado continuar a cobrar os atuais impostos no próximo ano, enquanto as despesas seriam congeladas até à votação de uma lei do Orçamento para 2026.





c/ Lusa

Os deputados franceses rejeitaram por unanimidade, em primeira leitura, o Orçamento do Estado para 2026, na noite de sexta-feira para sábado, numa votação que não deixa boas perspetivas para a sua aprovação antes do final do ano.Segundo os procedimentos parlamentares franceses, esta votação remete o texto inicial do governo para a câmara alta do Parlamento, que o analisará na próxima semana.A Assembleia já havia rejeitado em 2024 o Orçamento do Estado, algo inédito desde a adoção da V República em 1958. Mas é a primeira vez que isso acontece em tal magnitude.Embora o executivo ainda espere que a lei seja aprovada antes do final do ano, o objetivo apresenta-se como um desafio, tanto em termos de prazos como em termos de maioria para votá-la.Mas a busca por um compromisso continua muito difícil entre um campo presidencial dividido, uma esquerda atravessada por tensões e uma extrema-direita favorável a uma união das direitas.Embora tenha considerado o "mais longo debate orçamental" da V. República um "trabalho útil", a ministra das Contas Públicas, Amélie de Montchalin, lamentou também "um certo número de medidas inconstitucionais, irrealistas ou inaplicáveis".Com elas, o défice passaria para "4,1%" do PIB (contra uma meta de 4,7% no texto inicial), sem elas seria de "5,3%", estimou Amélie de Montchalin."Não dá certo", afirmou o líder dos deputados socialistas, Boris Vallaud, considerando as "receitas" insuficientes para pagar as políticas públicas. O PS continuará, no entanto, a "procurar o compromisso", assegurou.