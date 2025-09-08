França. Bayrou enfrenta voto de confiança com queda do Governo a ameaçar economia europeia

Esta instabilidade corre o risco de inaugurar uma fase de turbulência financeira, que pode contaminar a Europa.

Se obtiver a confiança parlamentar, Bayrou, que está no cargo há nove meses, terá de ultrapassar este mês uma moção de censura anunciada pelo LFI, que também custou o cargo ao antecessor Michel Barnier, em dezembro de 2024.





Segunda crise política no mesmo ano

"Trata-se de formações políticas que não só não concordam em nada, mas, pior ainda, estão em guerra civil aberta entre si (…) e unem-se para derrubar o governo", criticou François Bayrou em entrevista ao meio de comunicação francês Brut este sábado, a última antes de se submeter ao voto de confiança na Assembleia Nacional.O chefe do Governo francês denunciou a atitude da oposição no hemiciclo, em especial do Rassemblement National, o partido de extrema-direita de Marine Le Pen, e da France Insoumise, o partido de Jean-Luc Mélenchon de esquerda radical.para fazer face aos problemas dos franceses, nomeadamente os financeiros.Conformado com o desfecho expectável da votação de segunda-feira, salvo surpresa, o primeiro-ministro francês afirmou que "há coisas piores na vida do que estar à frente de um governo e que esse governo seja derrubado". FFoi o próprio primeiro-ministro francês que desencadeou o voto de confiança ao anunciar que iria submeter à aprovação parlamentar a sua proposta de Orçamento do Estado para 2026, um documento impopular desde que foi apresentado no mês de julho.O La France Insoumise e o Rassemblement National já anunciaram que votarão contra, o que deverá conduzir à demissão do Governo e à dissolução do Parlamento, abrindo caminho a novas eleições. Para que o Governo seja derrubado, são necessários 289 votos entre os 577 deputados.Na segunda e quarta-feira, estão previstas mobilizações em toda a França contra o Governo de François Bayrou, convocadas pelo movimento popular "Bloquons tout" (Vamos Bloquear tudo, numa tradução livre para português).Várias ações de protesto estão agendados no setor dos transportes públicos, hospitais, farmácias, recolha de lixo ou até convívios de despedida, por ocasião da "despedida de Bayrou".França está, assim, a mergulhar novamente na incerteza política, apenas oito meses após a tomada de posse do seu Governo, que corre o risco de cair pela mesma razão que a do seu antecessor, Michel Barnier: a incapacidade de aprovar um orçamento para o país.Esta instabilidade política, sem precedentes durante a Quinta República Francesa, foi desencadeada pela dissolução da Assembleia Nacional por Emmanuel Macron, em junho de 2024, após a sua derrota história para a extrema-direita nas eleições europeias.Macron procurava um “esclarecimento”, mas as eleições legislativas que se seguiram resultaram numa França ainda mais dividida. A Assembleia Nacional ficou fragmentada em três blocos (uma aliança entre a esquerda, os macronistas, e a direita e a extrema-direita), nenhum dos quais detém a maioria absoluta.